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В зоне СВО появился новейший детектор дронов

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

GoDrone: В зоне СВО появился новейший детектор дронов «Набат-3» с функцией видеоперехвата

В зоне СВО появился новейший модернезированный детектор дронов «Набат-3». У него расширен частотный диапазон и имеется функция видеоперехвата, уже начато применение российскими войсками в зоне конфликта и на приграничных территориях, рассказал РИА Новости официальный представитель компании-производителя GoDrone.

«Расширен рабочий частотный диапазон, увеличена дальность — цель обнаруживается в радиусе до 2 километров — и точность обнаружения дронов противника», — отметили в компании.

Рабочий диапазон расширили из-за усилившейся угрозы применения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые используют высокие частоты. Диапазон «Набата-3» от 200 до 8 800 МГц помогает обнаружить почти все виды БПЛА противника.

В организации уточнили, что помимо прочего при модернизации удалось улучшить фильтрацию шумов. Функция видеоперехвата позволяет перехватывать видеосигнал с дронов или безэкипажных катеров в режиме реального времени.

«Основная задача детектора — обнаруживать радиоизлучение, исходящее от бортовых видеопередатчиков дронов. Устройство принимает радиосигналы в широком диапазоне, анализирует их и сигнализирует о наличии БПЛА», — добавил представитель GoDrone.

Видеоперехват помогает оператору увидеть, что передает камера БПЛА, и определить направление его полета и район присутствия. За счет этого определяется, откуда исходит угроза и какие меры стоит принять для противодействия ей.

Ранее сообщалось, что российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Нерехта» получил модификацию робота противовоздушной обороны (ПВО). Его оснастили двумя пулеметами Калашникова, танковыми модернизированными ПКТМ и радиолокационной станцией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Нерехта РТК
ПКТМ
Проекты
БПЛА
Робот
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