Российская «Нерехта» стала роботом ПВО

«Известия»: Российский НРТК «Нерехта» получил модификацию робота ПВО

Российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Нерехта» получил модификацию робота противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает газета «Известия».

Изделие было продемонстрировано на одном из полигонов Московского военного округа. По данным издания, робот оснащен двумя пулеметами Калашникова танковыми модернизированными ПКТМ и радиолокационной станцией (РЛС), способной обнаруживать небольшие беспилотники на расстоянии три километра.

В июне 2024-го американскому изданию Defense News эксперт по обороне Сэмюэл Бендетт заявил, что до начала специальной военной операции Россия была одним из мировых лидеров в области беспилотных наземных транспортных средств (БНТС).

В сентябре 2021-го Бендетт подчеркнул, что российские боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта» в ходе стратегических учений «Запад-2021» выполняли разнообразные задачи — помимо огневой поддержки и разведки, которую обеспечивали боевые БНТС, они использовались для разминирования.