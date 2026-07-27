Беспилотная серия: Минобороны показало новое поколение боевых роботов

Часть разработок дорабатывали непосредственно в войсках, учитывая опыт применения на линии боевого соприкосновения

Минобороны представило на одном из полигонов Московского военного округа новейшие роботизированные комплексы, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы для дронов. Главной особенностью экспозиции стали модернизированные наземные платформы, многие из которых дорабатывались уже с учетом опыта применения в зоне СВО. Посетителям показали не только перспективные разработки предприятий ВПК, но и образцы, модернизированные непосредственно в войсках.

Что умеют новые НРТК

АО «Конструкторское бюро приборостроения» представило наземный робототехнический комплекс (НРТК) на платформе «Каракал» с установленным ПТРК «Корнет». Это, по сути, самоходный противотанковый ракетный комплекс, способный поражать защищенные цели на дистанции 5–10 км. Оператор может находиться на расстоянии до 3 км от робота, располагаясь в укрытии.

— В настоящее время платформа проходит испытания. Она развивает скорость до 25 км/ч, оснащена дизельным двигателем, — рассказал представитель АО «КБП» Игорь Матвеев.

Еще один вариант робота на платформе — с 30-мм автоматической пушкой 2А42, которая используется на различных видах БТР и БМП. Она предназначена для поддержки штурмовых действий. Вторая важная функция — борьба с беспилотниками, высота подъема ствола это позволяет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

На выставке также показали модернизированный НРТК «Курьер», оснащенный гравитационным захватом. Машину разработали на базе учебного центра «Просвет» 37-й отдельной инженерной бригады, выполняющей задачи на территории Белгородской, Курской и Брянской областей.

Комплекс способен устанавливать мины, а также захватывать и перемещать обнаруженные взрывоопасные предметы на безопасное расстояние. Таким образом, робот может использоваться как при минировании, так и при разминировании местности. В перспективе такие машины могут сыграть важную роль в очистке территорий после завершения боевых действий. Максимальная масса перемещаемого груза составляет 20 кг.

Еще одна модификация «Курьера» оснащена минным тралом. Конструкция позволяет выдержать несколько подрывов мин подряд, прежде чем трал нужно будет ремонтировать. Робот может проделать проход в минном поле достаточно широкий для продвижения штурмовика в полной экипировке.

НРТК «Нерехта» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

НРТК «Нерехта» — аппарат разведки и огневой поддержки разработки завода имени Дегтярева. Его задача — охрана опорных пунктов, при необходимости — участие в наступательных действиях.

— У него бронированный корпус, боевой модуль также защищен. Аппарат прошел государственные испытания и готов к серийному производству. Оснащен системами навигации, автономного движения, с гибридным двигателем. Имеет две оптические камеры — обзорную и прицельную, тепловизор, — рассказал представитель завода имени Дегтярева Дмитрий Фуфаев.

На роботе установлен пулемет «Корд» и автоматический гранатомет АГ-30М. Одна эта машина выполняет задачи целого гранатометного взвода.

На базе «Нерехты» создана еще одна модификация — робот ПВО. Он оснащен двумя пулеметами ПКТМ и радиолокационной станцией, которая может обнаруживать даже самые маленькие беспилотники на дистанции три километра. С РЛС в автоматизированном режиме идет передача данных оператору, кроме того, система рассчитывает точку упреждения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Разработчики хорошо известного НРТК «Омич» представили его обновленную версию. В ней были учтены все замечания и пожелания бойцов, использовавших первую версию на линии боевого соприкосновения. В новой модификации усилили гусеницы, поставили более мощный аккумулятор, сделали двухместную седушку. Поменяли управление — многим не нравились кнопки, в итоге сделали «лепестки». Модернизированный «Омич» быстрее предыдущего, развивает скорость 30 км/ч. Он уже прошел апробацию в зоне боевых действий и готов к серийному производству.

— Во всех округах известно, что самыми популярными на фронте являются «Омич» и «Курьер». Было высказано много пожеланий, чтобы компании сделали что-то совместное. Сейчас выходит «Курьер-2», он сделан на базе «Омича», — рассказал представитель ООО «РЕНГ» Данила Добротворский.

Чем будут бороться с беспилотниками

Конструкторское бюро «БАС-Технологии» представило дрон-перехватчик «Скворец-заступник», который может использоваться как подразделениями на линии боевого соприкосновения, так и мобильными огневыми группами в тылу. Аппарат работает в связке с радиолокационной станцией, способен действовать днем и ночью, а при необходимости может оснащаться системой искусственного интеллекта для автоматического захвата цели. Масса с боевой частью 3,5 кг. Максимальная скорость 350 км/ч, что позволяет ему атаковать все виды вражеских дронов. Дальность — до 7 км.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Беспилотник-перехватчик «Елка» стал популярным антидроновым средством на линии боевого соприкосновения. Его модернизировали — установили боевую часть. В отличие от базовой версии, которая воздействует на цель кинетическим ударом, что не всегда эффективно, новая модификация гарантированно сбивает объект при попадании. Вес «Елки» с боевой частью всего 900 г.

— Когда наши группы заходят на ЛБС, носят их с собой и работают по «крыльям» противника, — рассказал представитель 11-й десантно-штурмовой бригады. — «Елка» спасла много жизней. Один раз на сумском направлении «Баба-яга» начала кошмарить людей. Я получил приказ уничтожить ее и использовал «Елку». «Яга» упала. Этот перехватчик идет по необычной траектории. Он облетает цель и заходит на нее сверху. А беспилотник самолетного типа, он атакует сзади, оставаясь невидимым.

На экспозиции также показали новую линейку боеприпасов для одного из наиболее распространенных в войсках беспилотников самолетного типа — «Молния-2». В нее вошли зажигательный, термобарический и фугасный варианты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

По словам разработчиков, новый фугасный боеприпас превосходит штатные аналоги по мощности и обладает значительно более высоким поражающим эффектом. Его создали в 1430-м гвардейском мотострелковом полку 14-го армейского корпуса, выполняющем задачи на херсонском направлении. Масса изделия составляет 4 кг, из которых три приходятся на взрывчатое вещество.

— Боеприпас хорошо себя зарекомендовал, очень хорошая поражающая сила, хорошо вскрывает позиции. У нас много выполненных задач с ним, — рассказал представитель 1430-го полка гвардии рядовой Даниил Алексеев.

Представленные на полигоне разработки показывают, что развитие роботизированных систем идет сразу по нескольким направлениям: совершенствуются наземные платформы, средства обнаружения и противодействия беспилотникам. Также идут работы по созданию специализированных боеприпасов и вспомогательного оборудования. При этом заметную роль играют решения с учетом практического опыта эксплуатации в зоне СВО, что помогает ускорить модернизацию техники и адаптировать ее к меняющимся требованиям боевых действий.

Роман Крецул