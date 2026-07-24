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Российский боец оценил возможность установки стрелкового оружия прямо на дроны

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

Командир роты Легион не исключил установки стрелкового оружия прямо на дроны в будущем

Командир роты беспилотных систем Вооруженных сил России с позывным Легион не исключил, что в будущем стрелковое оружие начнут устанавливать прямо на дроны для уничтожения других беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздухе. Об этом он рассказал военному корреспонденту Филиппу Прокудину, передает RT.

«Не исключено, что, в принципе, в скором обозримом будущем мы увидим, как на дроны ставят мелкокалиберное стрелковое оружие. Есть посылы для того, чтобы его сюда устанавливать», — рассказал российский боец.

Он уточнил, что речь идет именно о воздушных боях, уничтожении бомбардировщиков, такелажников Вооруженных сил Украины, а также нарушении логистики противника.

Ранее сообщалось, что на Украине заметили российский ударный БПЛА К-8 «Двушка», который напоминает уменьшенную копию дрона «Молния».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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