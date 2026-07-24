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На Украине заметили ударную «Двушку» из России

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

На Украине заметили российский ударный БПЛА К-8 «Двушка»

На Украине заметили российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) К-8 «Двушка», который напоминает уменьшенную копию дрона «Молния», пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Согласно баннерной информации в открытых источниках, первая версия K-8 была сделана из пластика и имела грузоподъемность до одного килограмма с временем нахождения в воздухе до 20 минут на одной штатной батарее», — говорится в публикации.

Отмечается, что использование альтернативного аккумулятора увеличивает дальность полета БПЛА до 40 километров, а, по данным украинской стороны, обновленный дрон «переносит пять килограммов грузов и сочетает высокую скорость самолетной схемы с дешевым композитно-пенопластовым планером, позволяя быстро наносить удары на тактическую глубину (до 15-30 километров)». БПЛА устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы, получил ручной запуск и двухконтурный режим активации боевой части.

Ранее ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика сообщил, что детекторы беспилотников «Тень» смогут обнаруживать дроны-камикадзе Hornet, которые поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Также в июле РИА Новости командир взвода мобильных огневых групп с позывным Моряк рассказал, что для сбития российским перехватчиком «Елка» БПЛА ВСУ необходимо перехватить с него видеосигнал.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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