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Крейсер «Адмирал Нахимов» назвали символом военно-морской мощи

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Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости.

19FortyFive: Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» ВМФ России — это символ морской мощи

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов», который является одним из самых вооруженных кораблей в мире, — это символ морской мощи. Преимущества крейсера назвали в публикации 19FortyFive.

Автор подчеркнул, что модернизированный ТАРКР стал мощной боевой платформой. «На крейсере имеется 80 универсальных пусковых установок для ракет "Калибр", "Оникс", "Циркон" и противолодочного оружия, а также 96 пусковых установок для средств противовоздушной обороны большой дальности», — пишет издание.

В материале отметили, что корабль с мощной системой противовоздушной обороны сможет усилить защиту стратегических подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ) России.

В июне генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков сообщил, что «Адмирал Нахимов» находится на заключительной стадии испытаний.

В том же месяце обозреватель РИА Новости Андрей Коц допустил, что модернизированный ТАРКР сможет противостоять авианосному соединению.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Компании
ОСК
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