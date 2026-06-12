Гендиректор ОСК рассказал об испытаниях «Адмирала Нахимова»

Гендиректор ОСК: Крейсер «Адмирал Нахимов» находится на завершающей стадии испытаний

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» находится на заключительной стадии испытаний. Об этом генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков рассказал в интервью ТАСС.

Гендиректор напомнил, что «Адмирал Нахимов» прошел комплексную модернизацию. По его словам, крейсер с новым вооружением превосходит зарубежные корабли по ряду характеристик.

«Крейсер находится на этапе испытаний, порядок и сроки проведения которых определены генеральным графиком, утвержденным Военно-морским флотом. Работы выполняются с соблюдением сроков и находятся на завершающей стадии», — сказал он.

Пучков добавил, что после завершения испытаний флот получит корабль, который сможет выполнять задачи в любой точке Мирового океана.

В июне обозреватель РИА Новости Андрей Коц писал, что модернизированный «Адмирал Нахимов» сможет противостоять авиационному соединению.