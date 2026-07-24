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Российский «Кощей» в зоне СВО притих

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

ТАСС: Российский дрон «Кощей» в зоне СВО использовали для тихой доставки грузов

Российский дрон «Кощей» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) использовали для тихой доставки грузов — воды, провизии и медикаментов. Об этом со ссылкой на официального представителя компании-разработчика гексакоптера сообщает ТАСС.

Собеседник рассказал, что в результате модернизации беспилотник получил усовершенствованный подвес, позволяющий сбрасывать противотанковую мину массой десять килограммов.

«Также благодаря правильно подобранным винтам — там есть свой секрет — дрон получился очень тихим и может бесшумно и безопасно добираться до труднодоступных зон», — сказал представитель.

В апреле газета «Красная звезда» сообщила, что операторы дронов Вооруженных сил (ВС) России освоили работу с тяжелым гексакоптером «Кощей-40» и дроном СП-40-30 на одном из полигонов Московского военного округа.

В январе Минобороны страны рассказало, что первые тяжелые FPV-дроны «Кощей» готовы к передаче в ВС России.

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