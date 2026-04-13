Российские бойцы освоили «Кощея-40»

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
«Красная звезда»: Российские бойцы освоили ударный гексакоптер «Кощей-40»

Операторы дронов Вооруженных сил России освоили работу с тяжелым гексакоптером «Кощей-40» и дроном СП-40-30 на одном из полигонов Московского военного округа. Об этом сообщила «Красная звезда».

«Кощей-40» с шестью винтами получил оборудование для сброса четырех противотанковых мин ТМ-62. Отмечается, что ударный аппарат изготовили на передовой, а первые испытания дрона прошли в начале года.

СП-40-30 также разработали с нуля. Бойцы определили оптимальную компоновку аппарата и адаптировали программное обеспечение под выполнение боевых задач. Беспилотник способен доставить до 30 килограммов груза на дальность 40 километров.

СП-40-30 способен нести лебедку, которая позволяет избежать повреждения груза в ходе доставки. «Она аккуратно и плавно спускает груз со скоростью один-три метра в секунду с высоты до 300 метров», — сказал один из разработчиков СП-40-30. Аппарат может доставлять продукты, медикаменты, а также нести системы для сброса боеприпасов.

В декабре стало известно, что ударные аппараты «Кощей» начали применять на красноармейском направлении специальной военной операции.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 06:31
  • 1
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 13.04 05:37
  • 15504
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.04 04:47
  • 1067
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.04 03:08
  • 0
Комментарий к "Возрождение Третьего Рейха, или сатанинские* звезды над Германией…"
  • 13.04 02:08
  • 1
На Украине показали БЭК-авианосец
  • 13.04 01:53
  • 1
Трамп вспылил и сорвался на Рютте из-за бездействия НАТО по Ирану (Politico, США)
  • 13.04 01:38
  • 1
Лёд тронулся, или Непослушный питомец из Прибалтики
  • 12.04 19:45
  • 0
Комментарий к "«Пока не возьмем на абордаж, не успокоятся». Запад готовит тотальную морскую блокаду России"
  • 12.04 07:58
  • 1
Что необходимо самолетам 5 и 6-го поколений без учета малозаметности. И какие страны в этом впереди.
  • 12.04 02:38
  • 0
Каковы перспективы боевой авиации без "малозаметности".
  • 12.04 02:08
  • 1
Комментарий к "США возвращаются к авиации 4 поколения. Почему? Разбираемся в проблеме"
  • 11.04 20:03
  • 2
Пошли суда: фрегат «Адмирал Григорович» провел два наших танкера через Ла-Манш
  • 11.04 19:15
  • 0
Комментарий к "Алжирский Су-57 впервые показали на качественном снимке"
  • 10.04 19:59
  • 0
Комментарий к "Ад разверзся: Зеленский взмолился о пощаде. Русские только вошли во вкус"
  • 10.04 18:49
  • 1
Структурный коллапс НАТО — результат отрыва от реальности (The Spectator, Великобритания)