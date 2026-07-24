ТАСС: Операторы БПЛА ВС России в зоне СВО включили «шторы» против дронов ВСУ

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) включили «шторы» против дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего разведчика 29-го артиллерийского полка 11-го корпуса группировки войск «Север» с позывным Питон.

«На линии фронта в последнее время у наших подразделений появляются так называемые шторы, которые подменяют картинку, которую видят операторы ударных дронов ВСУ», — сказал собеседник агентства.

По его словам, благодаря «шторе» дрон противника не может ориентироваться в полете и восстановить прежний видеосигнал, из-за чего не долетает до цели.

В мае Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что бойцы Вооруженных сил России перехватили редкий дрон-камикадзе ВСУ D-4 «Батон», оснащенный терминалом спутниковой связи Starlink.

В феврале ТАСС со ссылкой на официального представителя производителя БПЛА — группу компаний «Беспилотных систем» — рассказал, что российский дрон-разведчик Supercam S350, появившийся на Украине, прозвали кошмаром ВСУ.