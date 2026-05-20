Российские бойцы перехватили «Батон» ВСУ с терминалом Starlink

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Бойцы Вооруженных сил России перехватили редкий дрон-камикадзе ВСУ D-4 «Батон», оснащенный терминалом спутниковой связи Starlink. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео показан момент перехвата украинского аппарата российским дроном-перехватчиком. В верхней части корпуса беспилотника разместили терминал Starlink.

Как пишет канал, двухмоторный дрон самолетного типа является совместной разработкой США и Украины. Аппарат может нести боевую часть весом 3-4 килограмма. D-4 оснащен оптической системой, которая позволяет ориентироваться по заранее загруженным изображениям. Дальность «Батона» составляет около ста километров.

Ранее в мае стало известно, что на Украине модернизировали похожий на российский «Ланцет» дрон RAM-2X. Аппарат получил штатное место для терминала Starlink.

