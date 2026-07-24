Войти
Lenta.ru

В США утилизируют авианосец за 418 миллионов долларов

428
0
0
Атомный авианосец "Энтерпрайз" (Enterprise CVN-65), ВМС США
Атомный авианосец "Энтерпрайз" (Enterprise CVN-65), ВМС США.
Источник изображения: Википедия

SlashGear: Американский авианосец USS Enterprise утилизируют за 418 миллионов долларов

Утилизация авианосца USS Enterprise, который вывели из состава Военно-морских сил США в 2012 году, обойдется в 418 миллионов долларов. Об этом сообщает SlashGear.

15 июля компания NorthStar Maritime Dismantlement Services получила контракт на проведение работ по утилизации корабля. Стоимость соглашения составила 418,5 миллиона долларов. Авианосец хотят разобрать до сентября 2030 года.

Издание отметило, что Enterprise был одним из самых крупных кораблей ВМС США. «Этим и объясняется высокая цена, которую платят американские налогоплательщики за утилизацию», — говорится в публикации.

«Энтерпрайз», который спустили на воду в 1960 году, стал первым в мире авианосцем с ядерной силовой установкой. Корабль остался единственным представителем своего типа из-за дороговизны. Итоговая стоимость USS Enterprise составила 451 миллион долларов.

В феврале издание 19FortyFive писало, что авианосцы ВМС США, которые в прошлых операциях Вашингтона практически не сталкивались с рисками, могут стать приоритетной целью в случае возможного конфликта с Россией или Китаем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Авианосец
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 11:46
  • 1
На Западе оценили советскую ракету 5В55
  • 23.07 23:58
  • 0
Почти что ч. 3 - комментарий к "Пробить броню «Тигра»: как Красная армия научилась справляться с германским «зверинцем»"
  • 23.07 22:33
  • 16331
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 21:16
  • 0
Комментарий ко 2-ой части - "Танковые наступательные операции в эпоху дронов"
  • 23.07 20:21
  • 0
Комментарий к 1-ой части - "Нерадостное будущее бронированных монстров. Танкам пора на покой"
  • 23.07 12:09
  • 1
В зоне СВО появился модернизированный «Штурмовик»
  • 23.07 11:56
  • 1
ТОС из рукава: в войсках создан тяжелый огнеметный спецназ
  • 23.07 04:45
  • 0
Комментарий к "Математика и Бог: почему точные науки ведут к вере, а не от неё"
  • 22.07 20:42
  • 0
Комментарий к "Почему я не коммунист"
  • 22.07 18:54
  • 1
Создание «Рассвета» выходит на быстрый темп
  • 22.07 18:43
  • 0
Комментарий к "Модель капитализма у Карла Маркса"
  • 22.07 15:37
  • 1
Комментарий к "США создали дешевый Patriot"
  • 22.07 15:22
  • 2
Индонезия захотела построить космодром совместно с Россией
  • 22.07 06:07
  • 0
Комментарий к "Вот почему в танках СССР ставили автомат заряжания в корпус"
  • 22.07 03:34
  • 0
Комментарий к "Ту-4: советская копия B-29"