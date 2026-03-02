Войти
Lenta.ru

В США оценили угрозу для авианосцев в возможном конфликте с Россией или Китаем

476
0
0
Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jesse Monford / Handout / Reuters
Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jesse Monford / Handout / Reuters.

19FortyFive: Россия и КНР смогут поразить авианосцы США в возможном конфликте

Авианосцы Военно-морских сил (ВМС) США, которые в прошлых операциях практически не сталкивались с рисками, могут стать целью в случае возможного конфликта с Россией или КНР. Потенциальную угрозу для американских авианесущих кораблей оценил обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.

«В случае с Китаем или Россией авианосцы столкнутся с реальной опасностью, поэтому критика [авианесущих кораблей] обоснована», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что США больше не сражаются с противниками, которые не могут противостоять американским кораблям. При этом потенциальные противники, вроде России или Китая, обладают средствами для эффективного поражения плавучих авиабаз.

Китайская стратегия A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра) направлена на оттеснение авианосцев и повышение цены, которую ВМС США будут платить за нахождение кораблей в зоне возможного конфликта. По словам Касса, это повлияет на роль авианесущих кораблей, которые превратятся из «острия копья» в мобильную базу и узел для координации сил в регионе.

В феврале обозреватель The National Interest Питер Сучиу писал, что российские фрегаты проекта 22350 с гиперзвуковыми «Цирконами» смогут стать оружием для борьбы с американскими авианосцами в случае прямого столкновения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
22350
Авианосец
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 13:33
  • 14763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.03 12:51
  • 1
Первый российский литограф на 130 нанометров будет готов до конца 2026 года
  • 02.03 05:46
  • 163
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 02.03 01:41
  • 1
В связи с происходящим: комментарий на "Сначала выведут из строя ПРО Москвы: Готов план удара по России. В ответ – ядерный взрыв у берегов Британии?"
  • 01.03 22:08
  • 0
По поводу "СВОЕВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ"
  • 01.03 07:47
  • 0
Не в тему сайта, но все-таки не совсем off-top. Комментарий к "Почему в России хоккей честнее и сильнее футбола?"
  • 01.03 01:23
  • 1
Комментарий к "Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз"
  • 28.02 21:05
  • 0
Комментарий к "Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили"
  • 28.02 20:09
  • 0
Комментарий к "В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»"
  • 28.02 15:48
  • 1
Российский 350-нм фотолитограф оценили в 500 млн рублей
  • 28.02 07:02
  • 0
Комментарий к "Запад растранжирил годы, которые нам пожертвовала Украина (The Times, Великобритания)"
  • 27.02 11:45
  • 1
Забудьте о Гренландии: на этом арктическом острове НАТО Россия уже обосновалась (The Wall Street Journal, США)
  • 27.02 09:07
  • 102
МС-21 готовится к первому полету
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"