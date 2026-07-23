США запустили аппарат для прямой атаки на спутники России

TWZ: Американский аппарат MRV может использоваться для атаки на спутники

Аппарат американской компании Northrop Grumman для обслуживания объектов на околоземной орбите, недавно запущенный SpaceX в рамках миссии Mission Robotic Vehicle (MRV), может использоваться для прямой атаки на спутники противников. Об этом пишет TWZ.

Издание напоминает, что MRV оснащен парой роботизированных манипуляторов, которые, как заявляют в Northrop Grumman, могут использоваться для обслуживания спутников на геосинхронной орбите.

«В рамках нашего портфеля услуг по обслуживанию спутников мы разработали первый коммерческий роботизированный космический аппарат, способный ремонтировать, перемещать и обслуживать спутники на геосинхронной орбите с помощью двух роботизированных манипуляторов», — подчеркнула генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден, заметив, что разработанная компанией технология позволяет монтировать на обслуживаемые спутники компактные реактивные установки, «продлевая их полезный срок службы до восьми лет».

Уорден не исключила, что в рамках MRV может быть реализован наступательный потенциал, однако предложила обратиться за соответствующими подробностями к правительству Соединенных Штатов. «Наша цель — предложить нашим клиентам варианты внедрения технологий, а им — определить политику в отношении того, когда и как они могут использовать эти технологии», — сказала она.

TWZ утверждает, что аналогичные технологии отрабатывают Россия и Китай.

В ноябре 2024-го издание SpaceNews сообщило, что американская военно-промышленная компания Northrop Grumman перенесла на 2026 год запуск миссии Mission Robotics Vehicle (MRV) по обслуживанию спутника на околоземной орбите.

В марте того же года то же издание писало, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и Военно-морская исследовательская лаборатория Соединенных Штатов планируют в 2025 году отправить на околоземную орбиту робота-спутника MRV, который доставит и прикрепит к другому космическому аппарату электрооптический датчик.

В апреле 2020 года корпорация Northrop Grumman рассказала, что транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1), состыковавшись с телекоммуникационным спутником Intelsat 901, находившимся на орбите захоронения, провело серию маневров по перемещению последнего на геостационарную орбиту.