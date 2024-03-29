Минобороны США проведет обслуживание спутника на орбите

Минобороны США в 2025 году запустит миссию по обслуживанию спутника на орбите

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и Военно-морская исследовательская лаборатория Соединенных Штатов планируют в 2025 году отправить на околоземную орбиту робота-спутника, который доставит и прикрепит к другому космическому аппарату электрооптический датчик. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Над миссией по обслуживанию спутника на околоземной орбите Mission Robotics Vehicle (MRV) работает SpaceLogistics — дочерняя компания военно-промышленной корпорации Northrop Grumman. Она создаст для военного спутника две руки-манипулятора. Компания Motiv Space Systems оказывает инженерную поддержку проекту. Компания Katalyst Space отвечает за датчик «осведомленности о космической сфере» и «модернизированную систему крепления» одного космического аппарата к другому.

В апреле 2020 года корпорация Northrop Grumman сообщила, что транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1), состыковавшись с телекоммуникационным спутником Intelsat 901, находившимся на орбите захоронения, провело серию маневров по перемещению последнего на геостационарную орбиту.