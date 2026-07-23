В американских дронах нашли чипы из смартфонов

«Тень»: В американских дронах-камикадзе нашли чипы Qualcomm

В американских дронах-камикадзе Hornet, которые массово поставляют Киеву, нашли чипы корпорации Qualcomm. Подобные изделия используют в смартфонах, сообщили ТАСС в компании «Тень».

Предприятие, которое разрабатывает детекторы дронов, отметило, что главной опасностью Hornet является программное обеспечение PRISMA. Система на базе одноплатного компьютера наделяет дрон машинным зрением.

«Работает этот компьютер на чипе Qualcomm, который установлен на большинстве популярных смартфонов. Именно в нем реализованы задачи военного ИИ», — говорится в сообщении.

Аппарат самолетного типа выпускает американская компания Swift Beat. Украина начала массово применять дроны этого типа весной.

В июне главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что дроны Hornet благодаря оптической одометрии «игнорируют» российские средства радиоэлектронной борьбы.