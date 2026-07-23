В Британии представили антидроновую ракету Counter Mass Interceptor

Новую систему с антидроновой ракетой Counter Mass Interceptor представили на авиасалоне Фарнборо в Великобритании. Комплекс предназначен для борьбы с дронами, вертолетами и крылатыми ракетами, пишет Breaking Defense.

Антидроновые перехватчики построены на базе ракеты малой дальности ASRAAM (Advanced Short Range Air to Air Missile). Система на шасси трехосного грузовика может нести четыре ракеты. Кроме того, новые изделия можно размещать на безэкипажных катерах и наземных робототехнических комплексах.

Предприятие MBDA планирует провести боевые испытания 53-килограммового перехватчика в течение 18 месяцев.

Базовая ASRAAM несет боевую часть весом десять килограммов, а максимальная дальность пуска составляет 25 километров. Ракеты на шасси грузовиков Supacat HMT используют в составе переданных Киеву ЗРК Gravehawk.

Ранее стало известно, что компания Lockheed Martin представила дешевую ракету для комплекса Patriot. Перехватчик PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) будет вдвое дешевле ракеты PAC-3 MSE.