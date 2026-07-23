Успех ВМС НОАК связали с забытым на Украине истребителем

19FortyFive: «Забытый» на Украине Су-33 позволил создать палубную авиацию Китая

Палубную авиацию Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) создали на основе прототипа советского истребителя, который «забыли» на Украине. В публикации 19FortyFive связали успехи китайского авиастроения с советским проектом.

«Без J-15 китайская авиастроительная программа вряд ли смогла бы стать тем, чем она является сегодня (и чем она явно становится). Без недоработанного прототипа советской эпохи, оставшегося на Украине после распада СССР, J-15 мог бы и не появиться», — пишет издание.

В 1990-е годы Пекин активно модернизировал вооруженные силы. В частности, Китаю требовался современный палубный истребитель для океанского флота. Одним из кандидатов стал Су-33, который начали разрабатывать в СССР, однако Россия не стала продавать самолет. Это связывают с политикой Китая, который использует купленное вооружение для реверс-инжиниринга.

Позже Китай приобрел один из прототипов Су-33 (Т-10К) на Украине. Считается, что в 2001 году Пекин заплатил Киеву всего несколько миллионов долларов за уникальную машину. Прототип позволил получить важную информацию о конструкции палубной версии Су-27. На основе этих данных создали истребитель J-15, который совершил первый полет в 2009 году.

Ранее в июле издание TWZ писало, что к 2025 году Военно-воздушные силы НОАК могли получить более 300 истребителей пятого поколения J-20.