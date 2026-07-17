В США подсчитали «самые важные» истребители Китая

TWZ: ВВС Китая получили более 300 истребителей пятого поколения J-20

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) могли получить более 300 истребителей пятого поколения J-20. Количество самолетов подсчитали в публикации американского издания TWZ.

По словам автора, J-20, который совершил первый полет в 2011 году, является самым важным китайским истребителем. «J-20 не только обладает возможностями, которых ранее не было у ВВС НОАК, но и выпускается в удивительно больших количествах», — говорится в материале.

Самолет приняли на вооружение в 2017 году. На Западе предположили, что уже к 2025 году общее количество выпущенных J-20 составило 300 единиц. Осенью прошлого года обозреватели заметили J-20, который стал трехсотым планером. Судя по серийному номеру, самолет относился в десятой производственной партии.

При нынешних темпах производства ВВС НОАК могут получить около тысячи самолетов J-20 всех модификаций к 2030 году.

В январе журнал 19FortyFive писал, что двухместная модификация J-20 сможет наносить удары по американским надводным кораблям в случае возможного конфликта.