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Индия впервые запустила в космос частную ракету

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Фото: Priyanshu Singh / Reuters
Фото: Priyanshu Singh / Reuters.

Индийская компания Skyroot Aerospace запустила ракету Vikram-1

Индийская компания Skyroot Aerospace успешно запустила ракету космическогьт назначения Vikram-1. Об этом сообщает ArsTechnica.

Издание отмечает, что речь идет о первом в Индии запуске частной ракеты в космос — носитель после старта с площадки на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе поднялся на высоту около 450 километров.

Пуск состоялся 18 июля. Грузоподъемность Vikram-1 на низкую околоземную орбиту — 350 килограммов. Длина ракеты — около 22 метров. Носитель состоит из четырех ступеней, первые три из которых работают на твердом топливе, а последняя — на жидком.

В январе 2025-го телеканал NDTV со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований сообщил, что Индия провела 100-й запуск ракеты с космодрома на острове Шрихарикота.

В июле того же года телеканал со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера рассказал, что Индия начала создание ракеты, предназначенной для доставки человека на Луну.

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