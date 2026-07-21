Еще раз про 100 новых Ту-214 и авиакомпанию S7

Автор блога «Советы мечтателям», с которым уже не один год сотрудничает медиаресурс «Техносфера. Россия», в своем очередном материале высказал позицию по теме взаимоотношений между производителем пассажирских самолетов Ту-214 и пока единственным крупным потенциальным их покупателем — авиакомпанией S7 («Сибирь»). Публикуем его в авторской редакции в рубрике «Skyexpert».

Тут любят гнать на обе стороны. На одних, что кинули ОАК с укороченным Суперджетом (а он был??), да и в принципе не любят отечественную технику, ну а про Казанский авиазавод и «Туполева» можно писать столько, что смысл статьи потеряется в предисловии. Суть в чём: «Сибирь» решила не идти более-менее понятным путём, а зайти с большим заказом на КАЗ, который находится в обморочном состоянии, а там уже наводить свои порядки.

Собственно, именно это и отметает крики о лишении обманом невинности с обеих сторон по поводу третьего члена экипажа. Айгуль (в принципе более-менее по делу в плане самой статьи) раздула абсолютно некорректные расчёты в плане подготовки бортинженеров. Это не такая уж большая проблема, там можно и без лётной подготовки огромной обойтись, на тренажёрах, ибо там не нужно ловить стихию, а знать, как действовать в той или иной ситуации, которые в воздухе моделировать реально опасно. Да и реально там у бортинженера работы особо и нет, там можно достаточно быстро всё поменять. Это не Ту-154, где у бортинженера чуть ли не полкабины, ещё и собственные секторы. На Ту-214 он вообще кажется немного лишним, если взглянуть на эргономику кабины.

«Сибирь» сама планировала рулить всем, что творится на КАЗе, ибо не первый день в отрасли и понимала, что если просто заплатить (или заказать) и ждать, то самолётов не будет вообще. Как у «Татнефти» с «ЮВТ Аэро». Вариант что-то получить – самим туда загнать своих специалистов, и самоё контролировать все процессы от и до. Ибо без этого результат уже за три десятка лет хорошо изучен. Собственно, именно поэтому и кастомизация, да и оснащение не могут быть причиной для спора, так как «Сибирь» понимала, что если попросить, то никто даже не пошевелится.

Вопрос мог упереться в первую очередь в деньги. Не секрет, что давно в воздух улетела стоимость МС-21 для Аэрофлота в размере 3,5 миллиардов рублей. А вот «Туполев» запросил у «Сибири» по 9 миллиардов за Ту-214, при том, что перевозчик берёт на себя многие функции производителя. Естественно, у перевозчика возникает желание послать, так как его контракт побольше и пожирнее, а Ту-214 всё же уступает МС-21 по многим параметрам, да и стоит учесть более низкую компонентную себестоимость.

При этом всём «Туполев» пока не делает особых движений в сторону торга, как «Яковлев». Про потенциальный контракт «Сибири» на 100 Ту-214 уже сказали на самом верху, поэтому отпетлять не получится. Потом вопросы возникнут – мол, как так, почему контракт сорвался, придётся объясняться. Но пока что стороны стоят на своём.

Идея от читателей прозвучала – мол, нужно всё отдать в «Яковлев», а там пускай сами превращают Ту-214 во второй МС-21 со всеми ноу-хау. Нет. «Яковлеву» точно не до Ту-214. Отношение к нему там негативное. Превратится он там в подкинутого сироту. Да и собирать его можно пока только в Казани, где есть оснастка для него. Чтобы понимать, что вообще с ним можно сделать, нужно глубже глянуть в корень проблемы. А она в том, что КАЗ не может собирать из-за нехватки комплектухи, как сообщает сам завод. А нет её из-за не самой устойчивой финансовой дисциплины. Если не рассчитываться с поставщиками, то и собирать будет не из чего.

Жалобы есть и на персонал, мол, молодёжь сейчас надолго не остаётся – их учат, а потом они убегает, когда начинают работать. Так правильно, если там делать нечего, человек не хочет деградировать и бежит, куда глаза глядят.

Если это всё передать просто «Яковлеву», то ничего не изменится. Им этот самолёт, как чемодан без ручки. Связка предприятий нуждается в санации. Руководители должны быть заменены. Текущих изучать под микроскопом на предмет того, как он докатился до жизни такой. И да, заниматься им должен совершенно другой руководитель. Он может быть хоть инженером, хоть пилотом, главное – чтобы умел взаимодействовать с поставщиками, с персоналом, а главное – умел работать со всеми перевозчиками и понимал работу предприятия. Потому что, если руководитель завода умеет работать на месте фрезеровщика, а совершенно не понимает, что нужно заказчику, то это не руководитель, а фрезеровщик. Будут деньги – производство наладится. Если сейчас пошлют «Сибирь», то за Ту-214 я бы и гроша ломаного не дал. Вместе с КАЗом и «Туполевым». Чтобы выйти из этого болота, необходим человек, который удержит персонал и поставщиков, а с другой стороны обеспечит внимание к самолёту у заказчиков. А умеющих фрезеровать и точить было много. Результат и так виден.

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Об авторе: Специалист российской авиационной отрасли с большим стажем работы в ней, пишет свои материалы в блоге «Советы мечтателям». В силу ряда причин автор публикуется под псевдонимом Skyexpert.