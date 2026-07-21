Российские Ми-8АМТШ получили «Волну»

Вертолеты Ми-8АМТШ ВКС России получили «Волну» для защиты от дронов

Транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ Воздушно-космических сил (ВКС) России оснастили системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от дронов. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке можно заметить прямоугольные излучатели на фюзеляже вертолета. В сообщении предположили, что винтокрылая машина получила систему РЭБ «Волна 3М».

Система «Волна 3М» предназначена для постановки помех навигационным системам GPS, BeiDou, ГЛОНАСС и Galileo. Комплекс способен подменивать координаты спутниковых систем. Производитель заявляет, что «Волна 3М» способна сорвать полетное задание дрона на расстоянии до 80 километров. При этом эффективная дальность подавления помехозащищенных приемников систем навигации составляет 20 километров.

В июне появились фотографии вертолета Ми-28НМ, который оснастили излучателями. Эти элементы могут использовать для защиты машины от дронов-перехватчиков.