Войти
Lenta.ru

Российских «Опустошителей» прикрыли от дронов

539
0
+2
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Российские вертолеты Ми-28НМ получили систему РЭБ для защиты от дронов

Ударные вертолеты Ми-28НМ (по кодификации НАТО: Havoc — «Опустошитель») Воздушно-космических сил России прикрыли от FPV-дронов противника комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на кадры вертолета с новыми элементами. Изделия с маркировкой СВЧ (сверхвысокочастотное излучение в диапазоне от 300 мегагерц до 300 гигагерц) установили на законцовки крыла вертолета, носовую часть кабины и хвостовую балку.

Автор допустил, что эти излучатели относятся к новой защитной системе. Также в публикации предположили, что дополнительные элементы — это детали модернизированного бортового комплекса обороны Л-370 «Витебск». Система, которую получили вертолеты, защитит их от перехвата.

В марте газета «Красная звезда» назвала легкую многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305» одним из самых удачных образцов вооружения в арсенале Ми-28НМ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Витебск РЭБ
Ми-28Н
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 21:25
  • 3
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 23.06 12:56
  • 16160
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 05:26
  • 1
Удар по Воронежу противник наносил франко-британскими ракетами Storm Shadow
  • 22.06 23:29
  • 0
О цитатах из Е. Холмогорова.
  • 22.06 20:53
  • 1
На Западе рассказали о будущем Т-14 «Армата»
  • 22.06 09:54
  • 2
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 04:03
  • 2
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM
  • 21.06 20:01
  • 0
О Т-90М и Т-14 - от MWM
  • 21.06 19:40
  • 2
Комментарий к "Террористический расчет: зачем Киев устроил налет на Москву во время саммита в Казани"
  • 21.06 16:47
  • 1
МЧС раскрыло объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций в России
  • 21.06 10:57
  • 4
Экономические союзы с участием России