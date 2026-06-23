Российских «Опустошителей» прикрыли от дронов

Российские вертолеты Ми-28НМ получили систему РЭБ для защиты от дронов

Ударные вертолеты Ми-28НМ (по кодификации НАТО: Havoc — «Опустошитель») Воздушно-космических сил России прикрыли от FPV-дронов противника комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на кадры вертолета с новыми элементами. Изделия с маркировкой СВЧ (сверхвысокочастотное излучение в диапазоне от 300 мегагерц до 300 гигагерц) установили на законцовки крыла вертолета, носовую часть кабины и хвостовую балку.

Автор допустил, что эти излучатели относятся к новой защитной системе. Также в публикации предположили, что дополнительные элементы — это детали модернизированного бортового комплекса обороны Л-370 «Витебск». Система, которую получили вертолеты, защитит их от перехвата.

В марте газета «Красная звезда» назвала легкую многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305» одним из самых удачных образцов вооружения в арсенале Ми-28НМ.