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Важность продления работы МКС для России оценили

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Фото: Roscosmos / Globallookpress.com
Фото: Roscosmos / Globallookpress.com.

Кононенко: Работа МКС до 2030 года даст России важный временной задел для перехода к РОС

Продление работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года даст России важный временной задел для перехода к эксплуатации перспективной Российской орбитальной станции (РОС). С такой оценкой для ТАСС выступил Герой России, начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина Олег Кононенко.

«Ресурс станции не бесконечен, и вопрос ее сведения с орбиты уже переходит из теоретической плоскости в практическую. В этом контексте планомерное продление срока работы МКС становится уже не просто тактическим шагом, а необходимым этапом транзита к РОС», — считает специалист.

По его мнению, дополнительное время позволит российской стороне отработать необходимые технологии, которые позволят плавно и без потерь компетенций перейти от МКС к РОС. Глава ЦПК заметил, что первые модули новой станции планируется пристыковывать к российскому сегменту старой.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация и НАСА договорились о продлении совместной работы МКС.

Также в июле руководитель поблагодарил находившегося на космодроме Байконур главу НАСА Джареда Айзекмана за поддержку экипажа корабля «Союз МС-29».

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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