Баканов поблагодарил Айзекмана за «Союз МС-29»

Баканов поблагодарил главу НАСА Айзекмана за поддержку экипажа корабля «Союз МС-29»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов поблагодарил находящегося на космодроме Байконур главу НАСА Джареда Айзекмана за поддержку экипажа корабля «Союз МС-29». Об этом сообщает ТАСС.

«Спасибо, что нашли время поддержать совместную команду — наших ребят Петра Дуброва, Анну Кикину и, конечно же, Анила Менона, давайте пожелаем им удачи», — сказал руководитель госкомпании.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что на космодроме завершили накатку головного обтекателя для ракеты под запуск космического корабля «Союз МС-29».

Запуск «Союза МС-29» к Международной космической станции запланирован на 14 июля.