Российский Supercam S350 вызвал интерес из-за СВО

«Беспилотные системы»: Наблюдается всплеск интереса к БПЛА Supercam S350

На мировом рынке наблюдается всплеск интереса к российскому беспилотному летательному аппарату (БПЛА) Supercam S350 из-за его эффективного применения в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на официального представителя группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» Екатерину Згировскую сообщает ТАСС.

«Контракты на поставку комплексов марки Supercam, в том числе Supercam S350 и конвертоплан Supercam SX350, в 2026 году подписаны с несколькими новыми иностранными заказчиками, с кем раньше работа не велась», — сказала собеседник.

Представитель подчеркнула, что интерес к БПЛА объясняется его универсальности и двойному назначению.

В июне в ГК «Беспилотные системы» сообщили, что российский разведывательный дрон Supercam S180 получил дополнительную камеру, которая позволяет своевременно обнаруживать перехватчики противника.

В том же месяце представитель ГК на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» рассказал, что Россия начала поставки Белоруссии модернизированных разведывательных БПЛА Supercam S350.