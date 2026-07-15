На Западе заявили о превращении французской армии в «цифровую силу»

AR: Программа SCORPION превратила армию Франции с новой бронетехникой в «цифровую силу»

Новая техника французской армии, которую интегрируют в информационную систему SCORPION, демонстрирует превращение вооруженных сил Франции в «цифровую силу». Об этом заявило западное издание Army Recognition (AR).

На параде в честь Дня взятия Бастилии Париж представил трехосные бронетранспортеры Griffon, разведывательные бронеавтомобили Jaguar EBRC и защищенные машины Serval. «Мероприятие показало, что программа модернизации SCORPION смещает акцент с простой замены устаревшей техники на сетевую боевую мощь, обеспечивающую большую скорость, координацию и устойчивость на поле боя», — говорится в сообщении.

Программа SCORPION предполагает интеграцию техники в единую боевую информационную систему. Это позволяет различным подразделениям обмениваться информацией в режиме реального времени.

Как пишет издание, наибольшую долю новой техники продемонстрировала 9-я бригада морской пехоты. В частности, соединение показало 27 бронетранспортеров Griffon.

В октябре 2025 года стало известно, что армия Франции начала получать самоходные минометы MEPAC на шасси Griffon. Машина несет миномет Thales 2R2M калибра 120 миллиметров с системой управления огнем ATLAS.