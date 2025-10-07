Войти
Франция получила «Грифоны» с минометами

Фото: Olivier Vin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Olivier Vin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

Армия Франции получила самоходные минометы Griffon MEPAC

Подразделения армии Франции начали получить самоходные минометы MEPAC на шасси бронеавтомобилей Griffon («Грифон»). Об этом пишет Army Recognition.

Машины поступили на вооружение 3-го артиллерийского полка морской пехоты. Отмечается, что подразделение стало первым оператором новых «Грифонов». Как пишет издание, сроки поставок MEPAC «задержались, но не изменили общую траекторию». Опытный образец отправили заказчику в декабре 2024 года. Всего военные получит 54 машины в рамках десяти поставок, которые осуществят в течение года.

В основе MEPAC лежит миномет Thales 2R2M калибра 120 миллиметров с системой управления огнем ATLAS. Вооружение разместили на шасси трехосного бронеавтомобиля VBMR Griffon. Артиллерийская система позволит маневренным подразделениям оперативно оказывать огневую поддержку. Миномет с полуавтоматическим заряжанием обеспечивает скорострельность около десяти выстрелов в минуту. Заявленная дальность стрельбы — до 13 километров. MEPAC получил дымовые гранатометы и дистанционно управляемый модуль с пулеметом для самозащиты.

В сентябре Сербия представила новый самоходный миномет TSMB на оборонной выставке «Партнер-2025». Установка на шасси трехосного грузовика получила 203-милилметровое орудие.

  В новости упоминаются
Страны
Сербия
Франция
Компании
Thales
