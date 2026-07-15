SpaceX запустила 29 спутников Starlink

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 c 29 спутниками Starlink

Компания SpaceX сегодня, во вторник, 14 июля, успешно запустила ракету Falcon 9 c 29 спутниками Starlink. Об этом сообщает Spectrum News 13.

Ракета с космическими аппаратами стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США).

После отсоединения от второй ступени бустер B1080, до этого совершивший 27 успешных полетов, успешно опустился на платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

По данным астронома Джонатана Макдауэлла, до данной миссии на низкой околоземной орбите (НОО) находились 10 799 спутников Starlink, в том числе на рабочей — 9062 аппарата.

Ранее сайт Space.com со ссылкой на Макдауэлла сообщил, что SpaceX планирует вывести на НОО около 100 000 спутников Starlink третьего поколения.