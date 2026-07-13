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SpaceX запустит 100000 спутников Starlink нового поколения

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Фото: David Dee Delgado / Reuters
Фото: David Dee Delgado / Reuters.

Компания SpaceX планирует вывести на орбиту 100000 спутников Starlink нового поколения

Компания SpaceX планирует вывести на низкую околоземную орбиту (НОО) около 100000 спутников Starlink третьего поколения. Об этом со ссылкой на астронома Джонатана Макдауэлла сообщает сайт Space.com.

В публикации отмечается, что компания миллиардера Илона Маска уже подала соответствующую заявку в Федеральную комиссию по связи США. Как уверяет Макдауэлл, каждый аппарат Starlink Gen3 будет иметь массу 2000-2500 килограммов и солнечные панели общей площадью 300-400 квадратных метров. Спутники будут размещаться на НОО высотой 320-480 километров.

Ранее сайт заметил, что американская компания SpaceX многоразовую первую ступень тяжелой ракеты Falcon 9 запустила рекордный 36-й раз.

Также в июле SpaceX в рамках миссии Transporter-17 за раз запустила на низкую околоземную орбиту 81 спутник.

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Falcon РН
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