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SpaceX анонсировала 13-е летные испытания Starship

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Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

SpaceX: 13-е летные испытания системы Starship состоятся 16 июля

13-е летные испытания многоразовой системы Starship состоятся 16 июля. Об этом со ссылкой на компанию SpaceX сообщает SpaceNews.

В компании уточнили, что 13-я миссия продлится около часа, в течение которого планируется вывести на низкую околоземную орбиту (НОО) 20 спутников Starlink третьего поколения.

Ранее сайт Space.com со ссылкой на астронома Джонатана Макдауэлла сообщил, что SpaceX планирует вывести на НОО около 100 000 спутников Starlink третьего поколения.

12-е летные испытания системы Starship состоялись в мае.

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Компании
SpaceX
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