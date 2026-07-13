Про новые испытания Ил-96 и перспективы самого большого гражданского самолета России

Появление 8 июля 2026 года в российских СМИ новых фото двух дальнемагистральных лайнеров Ил-96 во время испытаний в аэропорту Хабаровска вызвало много вопросов у всех интересующихся темой производства наших самых крупных пассажирских машин. Дело в том, что последняя официально опубликованная информация о сдаче нового Ил-96 датируется концом 2023 года, причем это был опытный Ил-96-400М. Продолжается ли производство «девяносто шестых»?

Начнем с июльских фото из Хабаровска. На них один Ил-96-300 и один Ил-96-400М. В сообщении ОАК говорится, что это «опытные самолеты» и они «выполнят серию полетов, направленных на оценку работы нового бортового оборудования и модернизированных систем»:

Ил-96-400М. Источник: ОАК

Ил-96-400М. Источник: ОАК

С 400-й модификацией всё понятно – на снимке самолет с номером 96115, который начал летать в ноябре 2023 года как опытная машина новой серии «400М». При отсутствии официальных данных с того времени о строительстве следующих однотипных машин пока предположим, что он существует в единичном экземпляре и на нем отрабатывают свою сертификационную программу. Второй борт – это уже серийный Ил-96-300, на фото есть только его фрагмент носовой части, по которому невозможно понять, какая именно машина используется на испытаниях. Вполне возможно, что одна из находившихся на хранении или восстановлении летной годности, так как на новые наносится фирменная ливрея ОАК. В общем, машины построены ранее, и на них работают с новыми отечественными приборами и системами. А что с новыми Ил-96?

Если посмотреть ленты каналов Объединенной авиастроительной корпорации, то в них задокументированные факты сдачи новых Ил-96 после ноября 2023 года отсутствуют. Есть два грузовых Ил-96-400Т, которые прошли восстановление летной годности, причем вторую машину сдали в эксплуатацию в начале 2025 года. Такие транспортники интересны своими характеристиками – они доставляют 40 тонн на 10600 км, а максимально могут взять на борт до 92 тонн (с таким грузом самолет летит максимум на 4700 км). Это всё ранее построенные экземпляры.

Ил-96-400Т. Источник: ОАК

В 2024-2026 годах публиковались фото строящихся Ил-96 в цехах авиазавода в Воронеже. Какие именно машины не сообщалось, номеров в кадр не попало. Интересно, что 9 апреля 2024 года сообщалось о том, что в сборочный цех поступил фюзеляж и консоли крыла очередного серийного самолета Ил-96:

Ил-96 на этапе сборки. Источник: ОАК

Ил-96 на этапе сборки. Источник: ОАК

Ил-96 на этапе сборки. Источник: ОАК

В телеграм-канале «Русский маркетинг» в подписи к тем же фото ОАК утверждалось, что «всего в этом году на окончательную сборку поступит еще одна машина Ил-96 – это в точности совпадает с запланированными темпами производства двух самолетов этого типа ежегодно». В 2026 году в канале ОАК рассказывалось о сборке мотогондол и пилонов Ил-96 (23 января) и покраске Ил-96 (4 марта).

Ил-96 на этапе сборки. Источник: ОАК

Ил-96 на этапе сборки. Источник: ОАК

Ил-96 на этапе сборки. Источник: ОАК

Публиковавшиеся ранее планы по выпуску новых гражданских самолетов включали в себя строительство 12 Ил-96-300 в период с 2024 по 2030 годы. Между тем, во всей этой немного запутанной истории есть свои нюансы. Кроме Специального летного отряда «Россия» (СЛО, «правительственный авиаотряд»), стабильно заказывающего по 1-2 машине каждые пару лет, после 2022 года так и не появилось коммерческого эксплуатанта Ил-96 именно в пассажирском варианте. Да, все любимые истории про 4 двигателя мы слышали, но сейчас не до «боингов» и «эйрбасов», и машина вполне себе могла бы снова начать возить пассажиров на дальних маршрутах. Но так как нет ни одного постоянного эксплуатанта в российской коммерческой авиации, то первопроходцами явно никто не хочет быть, да и «Аэрофлот» помнится в 2014 году отказался от полетов на Ил-96. Поэтому единственный, кто работает с регулярными рейсами на Ил-96, это государственная авиакомпания CUBANA (Куба). По логике, если в России хотят все-таки начать выводить свои дальние машины на рейсы, логично сделать под них отдельного госперевозчика. Причем прообраз такого перевозчика есть – это ростеховский «Скай Гейтс Эйрлайнс», именно в этой компании сейчас работают оба обновленных летающих грузовика Ил-96-400Т.

Однако, про пассажирские Ил-96 пока тишина. Как и про исполнение планов с 12 Ил-96-300. Судя по отрывочной информации, которую дает долгий поиск в интернет-источниках, в 2026 году возможно состоится сдача одной машины, которую мы видели в работе в 2024-2026 годах на фото ОАК. Кто будет ее заказчиком? Скорее всего, правительственный авиаотряд – СЛО «Россия». Как раз приближается время получения им очередного нового Ил-96-300.

Евгений Белкин