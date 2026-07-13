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В России представили «Ночную ведьму»

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Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com.

ГК «Гроза» представила гексакоптер «Ночная ведьма» с дальностью 20 километров

Группа компаний (ГК) «Гроза» представила гексакоптер «Ночная ведьма» на выставке беспилотных систем «Дрон экспо-2026» в Казани. Дальность полета составляет до 20 километров, рассказал представитель «Грозы» ТАСС.

Гексакоптер можно использовать для воздушного минирования и бомбардировки позиций противника. Также «Ночная ведьма» может доставлять припасы в труднодоступные районы. Максимальный вес полезной нагрузки составляет 15 килограммов. С ней российский дрон способен улететь на семь километров, а длительность полета составит до 20 минут.

«При работе с оптимальной нагрузкой в десять килограммов его возможности заметно возрастают. Радиус действия увеличивается до 20 километров, а время полета составляет уже до 45 минут», — сказал собеседник агентства.

В мае стало известно, что в России разработали тяжелый дрон «Пепелац-20». Аппарат может пролететь до 13 километров с 20-килограммовой полезной нагрузкой.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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