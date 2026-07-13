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В США увидели иронию в возвращении Tomahawk в Германию

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Фото: U.S. Navy Photo / Reuters
Фото: U.S. Navy Photo / Reuters.

TWZ назвало возвращение ракет Tomahawk в Германию иронией судьбы

Покупка крылатых ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon Берлином повторит сценарий завершающего этапа холодной войны. Исторические аналогии в перевооружении ФРГ увидело американское издание TWZ.

Автор материала отметил, что возвращение «Томагавков» на территорию Германии отражает изменения в сфере европейской безопасности, которые стали возможными после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Одна пусковая установка комплекса Typhon, который называют оружием для ударов по кораблям Китая, вмещает четыре ракеты.

ДРСМД, который подписали в 1987 году, запрещал размешать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью 500-5500 километров. «По иронии судьбы, одним из видов оружия, запрещенных ДРСМД, была более ранняя версия ракеты Tomahawk наземного базирования — BGM-109G Gryphon ВВС США, которая также была размещена в Германии, что вызвало немало споров», — говорится в материале.

Gryphon состоял из ракеты BGM-109A, приспособленной для запуска с подвижной пусковой установки. Буксируемый модуль вмещал четыре «Томагавка». В Западной Европе до 1988 года находилось 304 ракеты комплекса Gryphon.

Ранее стало известно, что Берлин и Вашингтон договорились о выдаче Германии разрешения на покупку Tomahawk и установок Typhon в августе. Сделку должен одобрить Конгресс США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
M109
Проекты
РСМД
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