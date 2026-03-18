В США назвали оружие для удара по кораблям Китая

271
0
0
Фото: U.S. Army / Sgt. Perla Alfaro
19FortyFive: Комплекс Typhon с Tomahawk позволит ударить по кораблям ВМС НОАК

Размещенные на севере Филиппин американские пусковые установки Typhon позволят наносить удары по кораблям Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК). Возможные задачи нового оружия назвал обозреватель 19FortyFive Крис Осборн.

Комплекс, который позволяет запускать ракеты Tomahawk, Precision Strike Missile (PrSM) и SM-6, способен поражать морские цели на дальности до 1900 километров (около 1200 миль).

«Береговая линия Китая находится примерно в 1800 милях от Филиппин, поэтому Typhon может накрыть две трети акватории между двумя странами высокоточными противокорабельными ракетами», — пишет Осборн.

Он напомнил, что в арсенале Военно-морских сил США есть модификация Tactical Tomahawk, которая может поражать движущиеся надводные цели. Автор допустил, что армия сможет использовать это изделие в наземном комплексе.

Ранее в марте стало известно, что компания Lockheed Martin испытала ракету PrSM Increment 2. Ракета с многорежимной головкой самонаведения позволит поражать движущиеся корабли.

Китай
США
Филиппины
BGM-109 Tomahawk
SM-6
Lockheed-Martin
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"
  • 18.03 10:49
  • 657
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 18.03 10:22
  • 15028
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 01:03
  • 0
Комментарий к "Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО"
  • 17.03 21:34
  • 0
Комментарий к "НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)"
  • 17.03 21:00
  • 0
Комментарий к "Может ли НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии? (The National Interest, США)"
  • 17.03 19:43
  • 0
Комментарий к "США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране"
  • 17.03 18:49
  • 2
США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране
  • 17.03 18:31
  • 1
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 17.03 17:04
  • 0
Польша между двух огней
  • 17.03 13:48
  • 1
Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО
  • 17.03 09:42
  • 1
Робот-кентавр из Китая поможет переносить тяжелые грузы, радикально снижая нагрузку на человека
  • 17.03 09:26
  • 1
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)
  • 17.03 02:34
  • 1
Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя