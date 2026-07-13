Покупку Tomahawk Германией связали с «фундаментальным сдвигом» НАТО

TWZ: Покупка ракет Tomahawk Германией демонстрирует сдвиг в подходе НАТО к сдерживанию

Планируемая Германией покупка американских крылатых ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon связана с изменением подхода НАТО к сдерживанию. Перевооружение Берлина оценило американское издание TWZ.

По словам автора, решение о приобретении ракет большой дальности и разработка нового дальнобойного оружия свидетельствуют о растущей решимости европейских стран-членов НАТО развивать потенциал для дальних ударов. Как пишет издание, эти шаги являются ответом на «растущую российскую угрозу».

«Закупки Tomahawk Германией отражают фундаментальный сдвиг в подходе НАТО к сдерживанию в Европе, где возможности нанесения неядерных ударов большой дальности снова рассматриваются как необходимые, а не как фактор эскалации», — говорится в материале.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» писал, что появление Tomahawk в Германии потребует подготовки сотен пусковых установок «Искандер» к потенциальной боевой работе.

9 июля главы военных ведомств США и Германии договорились о выдаче Берлину разрешения на покупку Tomahawk и Typhon в августе.