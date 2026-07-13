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В России призвали готовить «Искандеры» для Германии

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

В России призвали готовить сотни ОТРК «Искандер» в ответ на появление Tomahawk в Германии

Появление наземных пусковых установок Typhon и крылатых ракет Tomahawk в арсенале Германии потребует симметричной реакции России. Telegram-канал «Военная хроника» призвал готовить сотни пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

Отмечается, что до сих пор основным дальнобойным оружием Берлина были крылатые ракеты воздушного базирования Taurus c дальностью 500 километров. Tomahawk обеспечат Германии дальность потенциального удара до 1500-2500 километров.

Комплексы Typhon позволят атаковать удаленные цели без использования авиации и флота. В состав батареи комплекса входят четыре пусковые установки, которые несут по четыре ракеты. Помимо «Томагавков», Typhon может использовать зенитные ракеты SM-6. «Если Германия получит эти ракеты, России придется отвечать схожим образом и готовить к потенциальной боевой работе десятки (если не сотни) пусковых ОТРК "Искандер" с ракетами 9М729 или 9М723-2», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что министры обороны США и Германии договорились о выдаче Берлину разрешения на покупку ракет Tomahawk и установок Typhon.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
9М723
9М729
BGM-109 Tomahawk
SM-6
Искандер
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