Войти
Lenta.ru

Успешную посадку китайской ракеты засняли на видео

599
0
0
Long March 10B
Long March 10B.
Источник изображения: ntv.ru

Успешную посадку китайской ракетной ступени Long March 10B засняли на видео

Успешную посадку китайской ракетной ступени Long March 10B, которая до этого успешно вывела полезную нагрузку на околоземную орбиту, засняли на видео.



Соответствующий ролик в сети X опубликовал журналист Эндрю Джонс.

Сайт Space.com напоминает, что к настоящему времени американской компании SpaceX удалось совершить более 600 успешных мягких посадок ракетных ступеней.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что первая ступень китайской ракеты Long March 10B впервые совершила успешную контролируемую мягкую посадку на морскую платформу.

Многоразовый коммерческий носитель Long March 10B работает на жидком топливе. Длина ракеты составляет около 63 метра, диаметр — 5 метров, взлетная тяга — примерно 890 тонн, взлетная масса — около 760 тонн. В многоразовом варианте ракета способна вывести 16 тонн на низкую околоземную орбиту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 19:31
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"
  • 13.07 16:44
  • 0
Комментарий к "Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует"
  • 13.07 14:55
  • 1
Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует
  • 13.07 10:28
  • 16271
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.07 05:42
  • 1
Комментарий к "Почему религия- мракобесие: основные аргументы"
  • 13.07 01:18
  • 1
Операторов БПЛА Северного флота обучили работе с «Елками»
  • 12.07 21:42
  • 1
Комментарий к "Главный миф о танке «Абрамс» в который вы до сих пор верите"
  • 12.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Николай II был главным виновником того, что Россия не смогла победить в Первой мировой войне"
  • 12.07 18:36
  • 0
Комментарий к "Тридцать шесть кораблей Петра исчезли за семь лет – и виноваты не шведы"
  • 12.07 06:25
  • 0
Комментарий к "Тайна танка «Армата»: утопия будущего или спаситель прошлого?"
  • 12.07 02:19
  • 0
Комментарий к "ДОКТРИНА ДУЭ"
  • 12.07 00:23
  • 0
Комментарий к "Ядерная ловушка"
  • 11.07 15:21
  • 4156
Оценка Советского периода в истории России.
  • 11.07 09:56
  • 1
Ядерная ловушка
  • 11.07 01:14
  • 1
Российский «Курьер» прикрыл войска БАГом