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Первая ступень китайской ракеты впервые совершила мягкую посадку

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Фото: China Daily / Reuters
Фото: China Daily / Reuters.

Первая ступень китайской ракеты Long March 10B впервые совершила мягкую посадку

Первая ступень китайской ракеты Long March 10B впервые совершила успешную контролируемую мягкую посадку на морскую платформу. Об этом сообщает «Синьхуа».

«После отделения от второй ступени первая ступень ракеты вернулась на Землю — она была "поймана" на морской платформе с помощью системы сетевого захвата. И запуск, и возвращение первой ступени прошли успешно», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что в ходе своего первого полета носитель Long March 10B вывел полезную нагрузку на заданную орбиту. Агентство оценивает «первое успешное контролируемое возвращение Китаем первой ступени ракеты как «крупный прорыв страны в области технологий многоразового использования ракет».

В феврале «Синьхуа» сообщало, что Китай впервые успешно вернул первую ступень лунной ракеты Long March 10 из моря.

Многоразовый коммерческий носитель Long March 10B работает на жидком топливе. Длина ракеты составляет около 63 метра, диаметр — 5 метров, взлетная тяга — примерно 890 тонн, взлетная масса — около 760 тонн. В многоразовом варианте ракета способна вывести 16 тонн на низкую околоземную орбиту.

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Страны
Китай
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