Войти
Lenta.ru

Российскую «Заваруху» применили в зоне СВО

511
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

НПО «Альфа»: В зоне СВО начали применять систему контрбатарейной борьбы «Заваруха»

В зоне специальной военной операции (СВО) начали применять систему контрбатарейной борьбы «Заваруха». Об этом со ссылкой на научно-производственное объединение (НПО) «Альфа» сообщает ТАСС.

По данным организации, прошедшая боевую апробацию в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Белгородской, Брянской и Запорожской областях российская «Заваруха» является самой компактной системой звуковой разведки для обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Система [с размером микрофонной решетки менее метра] показала высокую точность обнаружения: погрешность не превышает 400 метров на дальности более 20 километров, что достаточно для доразведки средствами БПЛА. На дальности 12 километров погрешность составляет не более 150 метров. Максимальная подтвержденная дальность детекции и пеленгации — 27 километров», — рассказали в НПО.

Там добавили, что время работы системы без подзарядки составляет пять дней.

Ранее представитель «Альфы» сообщил, что акустическую систему «Ухо», которая может «подслушивать» дроны-камикадзе большой дальности Вооруженных сил Украины, начали применять в Белгородской области и Донецкой Народной Республике.

В июне ТАСС рассказал, что в Минске на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» компания «Иннотех солюшнс» представила акустическую систему обнаружения БПЛА «Сканер 2.1».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 19:31
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"
  • 13.07 16:44
  • 0
Комментарий к "Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует"
  • 13.07 14:55
  • 1
Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует
  • 13.07 10:28
  • 16271
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.07 05:42
  • 1
Комментарий к "Почему религия- мракобесие: основные аргументы"
  • 13.07 01:18
  • 1
Операторов БПЛА Северного флота обучили работе с «Елками»
  • 12.07 21:42
  • 1
Комментарий к "Главный миф о танке «Абрамс» в который вы до сих пор верите"
  • 12.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Николай II был главным виновником того, что Россия не смогла победить в Первой мировой войне"
  • 12.07 18:36
  • 0
Комментарий к "Тридцать шесть кораблей Петра исчезли за семь лет – и виноваты не шведы"
  • 12.07 06:25
  • 0
Комментарий к "Тайна танка «Армата»: утопия будущего или спаситель прошлого?"
  • 12.07 02:19
  • 0
Комментарий к "ДОКТРИНА ДУЭ"
  • 12.07 00:23
  • 0
Комментарий к "Ядерная ловушка"
  • 11.07 15:21
  • 4156
Оценка Советского периода в истории России.
  • 11.07 09:56
  • 1
Ядерная ловушка
  • 11.07 01:14
  • 1
Российский «Курьер» прикрыл войска БАГом