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В Белоруссии представили акустическую систему обнаружения БПЛА

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Фото: Telegram-канал «Госкомвоенпром»
Фото: Telegram-канал «Госкомвоенпром».

В Белоруссии представили акустическую систему обнаружения БПЛА «Сканер 2.1»

В Минске на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» компания «Иннотех солюшнс» представила акустическую систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Сканер 2.1». Об этом сообщает ТАСС.

«Обнаруживает беспилотные летательные аппараты, движущиеся в режиме радиомолчания», — сказал директор компании Виталий Батрак.

По его словам, программное обеспечение системы позволяет обнаруживать БПЛА с двигателем внутреннего сгорания (на расстоянии до двух километров), FPV-дроны с электродвигателями (на удалении до 350 метров), а также гексакоптеры типа «Баба-яга».

В мае агентство со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) сообщило, что началась апробация новейшего российского комплекса акустического обнаружения дронов.

В том же месяце представитель конструкторского бюро «Кроникс» рассказал газете «Известия», что бойцы Вооруженных сил России начали получать новые системы радиоэлектронной борьбы «Люстра 5-30», которые защищают технику от дронов.

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Белоруссия
Россия
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Минoбороны РФ
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БПЛА
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