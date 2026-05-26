Началась апробация новейшего российского комплекса акустического обнаружения дронов

Фото: Alina Smutko / Reuters
Началась апробация новейшего российского комплекса акустического обнаружения дронов. Об этом со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) сообщает ТАСС.

Боевую апробацию изделия проводят бойцы отряда «Яким» бригады «БАРС-Курск». «На сегодняшний день определен опытный район испытаний, решаются организационные вопросы по подключению датчиков и налаживанию электропитания. Изделие фактически представляет собой средство звуковой разведки», — рассказали в организации.

В ЦБСТ добавили, что одной из особенностей изделия выступает нейросетевой модуль, позволяющий распознать тип атакующего беспилотника.

Ранее представитель конструкторского бюро «Кроникс» рассказал газете «Известия», что бойцы Вооруженных сил России начали получать новые системы радиоэлектронной борьбы «Люстра 5-30», которые защищают технику от дронов.

Также в мае агентство сообщило, что компания-разработчик дронодетекторов «Тень» представила тактическую сеть для мобильных огневых групп, позволяющую координировать в реальном времени отражение атак беспилотников.

