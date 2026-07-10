Войти
Lenta.ru

Разработчик рассказал о модернизации российских «Орланов»

455
0
+2
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

СТЦ: Дроны «Орлан-10» и «Орлан-30» модернизируют с учетом опыта СВО

Российские беспилотники самолетного типа «Орлан-10» и «Орлан-30» модернизируют с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Об этом представитель «Специального технологического центра» (СТЦ), который разработал дроны, сообщил ТАСС.

«Абсолютно точно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, модернизируют ли «Орланы» на основе меняющейся обстановки в зоне СВО. По словам представителя СТЦ, совершенствование изделий — это постоянный процесс.

Он также отметил, что многие решения «идут вслед или наравне с вызовами, которые подкидывает противник».

Беспилотный комплекс «Орлан-10» предназначен для разведки и целеуказания. Аппарат может нести оборудование для радиотехнической и оптической разведки. Усовершенствованный «Орлан-30» также способен наводить высокоточные артиллерийские боеприпасы «Краснополь».

В апреле в зоне СВО заметили «Орлан-10», который использовали в качестве носителя FPV-дронов. Разведывательный аппарат нес два квадрокоптера. Также он выступает в качестве ретранслятора сигнала.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Краснополь
Орлан-10
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 14:22
  • 16253
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.07 09:18
  • 2
В правительстве заявили о проблемах дальнейшего роста ОПК
  • 10.07 07:23
  • 0
Комментарий к "В чем ошибаются атеисты"
  • 10.07 02:04
  • 1
Новый фактор силы? Как Эрдоган использует слабости европейцев (Die Welt, Германия)
  • 10.07 01:36
  • 3
На саммите НАТО Рютте призвал к «трансатлантической революции» в сфере ОПК
  • 09.07 16:09
  • 1148
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 09.07 13:43
  • 1
Американский WindRunner станет самым большим в мире транспортным самолетом
  • 09.07 13:20
  • 1
На Западе объяснили секрет успешного перехвата ВС России украинских «Фламинго»
  • 09.07 13:13
  • 10
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 08.07 19:37
  • 0
Комментарий к "Почему этот самолёт не смогла сбить ни одна из 4000 выпущенных по нему ракет"
  • 08.07 18:44
  • 0
Комментарий к "Если Европа хочет спасти НАТО, то она все делает неправильно (The New York Times, США)"
  • 08.07 13:25
  • 1
Вице-премьер Мантуров оценил потребности промышленности в кадрах до 2032 года
  • 08.07 13:15
  • 1
Россия ускоряет выпуск SJ-100: на заводе запустили схему, которой раньше не было
  • 08.07 02:52
  • 0
Комментарий к "И-16: что один истребитель говорит о логике советского авиапрома 1930-х"
  • 08.07 00:12
  • 0
Комментарий к "Открытие «южных ворот»" и "Развязать узел: как освобождение Константиновки меняет ситуацию на фронтах СВО"