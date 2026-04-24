Российскую матку «Орлан-10» заметили в зоне СВО

Российский дрон-матку «Орлан-10» с FPV-коптерами заметили в зоне СВО

Российский разведывательный беспилотник «Орлан-10», который используют в качестве носителя FPV-квадрокоптеров, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На нем можно заметить матку «Орлан-10» с пилонами для двух FPV-дронов. Беспилотник самолетного типа выступает в качестве ретранслятора, который обеспечивает управление ударными коптерами.

Утверждается, что «Орлан» запечатлел зенитный дрон противника. При этом российский аппарат оснастили дополнительной камерой, которая обеспечивает обзор задней полусферы. Она позволяет своевременно совершить маневр уклонения при попытке перехвата.

Ранее официальный представитель компании «Специальный технологический центр» рассказал о работе над малозаметной версией беспилотника «Орлан».