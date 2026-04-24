Российскую матку «Орлан-10» заметили в зоне СВО

Фото: РИА Новости
Российский разведывательный беспилотник «Орлан-10», который используют в качестве носителя FPV-квадрокоптеров, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На нем можно заметить матку «Орлан-10» с пилонами для двух FPV-дронов. Беспилотник самолетного типа выступает в качестве ретранслятора, который обеспечивает управление ударными коптерами.

Утверждается, что «Орлан» запечатлел зенитный дрон противника. При этом российский аппарат оснастили дополнительной камерой, которая обеспечивает обзор задней полусферы. Она позволяет своевременно совершить маневр уклонения при попытке перехвата.

Ранее официальный представитель компании «Специальный технологический центр» рассказал о работе над малозаметной версией беспилотника «Орлан».

  • 23.04 20:04
  • 3
Уникальность российского «Терминатора» объяснили
  • 23.04 19:13
  • 15624
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 17:21
  • 1
Опутали берега: в ВМФ созданы антидронные подразделения
  • 23.04 17:02
  • 9
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 16:46
  • 2
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 13:09
  • 129
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 23.04 12:06
  • 2
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57