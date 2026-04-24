Российский «Орлан» станет малозаметным

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
СТЦ: Идет работа над созданием малозаметных версий БПЛА «Орлан»

Идет работа над созданием линейки малозаметных версий российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан». Об этом ТАСС на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия), рассказал официальный представитель компании «Специальный технологический центр» (СТЦ).

По его словам, испытания новых изделий проводятся регулярно. Кроме того, отметил собеседник, растет количество нагрузки, которую должен переносить БПЛА.

Представитель добавил, что требования к «Орланам» формируют заказчики. «Одно из них — малозаметность в оптическом и радиодиапазонах. Поэтому при сохранении функционала интересует уменьшение размеров БПЛА», — сказал собеседник.

Ранее представитель СТЦ сообщил ТАСС на выставке в Малайзии, что производство комплексов с разведывательными беспилотниками семейства «Орлан» может быть локализовано за рубежом.

Там же он заявил, что мощности по производству разведывательных БПЛА семейства «Орлан» расширены.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 20:04
  • 3
Уникальность российского «Терминатора» объяснили
  • 23.04 19:13
  • 15624
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 17:21
  • 1
Опутали берега: в ВМФ созданы антидронные подразделения
  • 23.04 17:02
  • 9
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 16:46
  • 2
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 13:09
  • 129
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 23.04 12:06
  • 2
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57