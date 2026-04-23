В России расширили производство «Орланов»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

СТЦ расширил производство разведывательных беспилотников «Орлан»

«Специальный технологический центр» (СТЦ) расширил мощности по производству разведывательных беспилотников семейства «Орлан». Об этом официальный представитель СТЦ сообщил ТАСС.

«СТЦ удалось нарастить производственные мощности и теперь нам хватает сил поставлять беспилотники "Орлан" в зарубежные страны», — сказал он в ходе международной выставки Defence Services Asia в Малайзии.

Собеседник агентства подчеркнул, что решение о поставках за рубеж принимает компания «Рособоронэкспорт». Продукцию СТЦ демонстрируют на объединенной российской экспозиции. В частности, посетители выставки могут увидеть комплекс с разведывательными дронами «Орлан-10».

В августе стало известно, что российские беспилотники «Орлан» получили дополнительную камеру, которая позволяет контролировать заднюю полусферу аппарата. Это дает возможность своевременно уйти от дрона-перехватчика.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 05:54
  • 3
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 04:25
  • 1
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 20:29
  • 15615
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 10:15
  • 1
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 22.04 09:55
  • 126
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57
  • 22.04 01:58
  • 9
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 22.04 01:45
  • 2
ЗРК семейства "Тор" – адекватный ответ на современные воздушные угрозы