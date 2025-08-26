Российские «Орланы» получили камеру заднего вида

Камеру для защиты российских «Орланов» от перехватчиков показали на фото

Российские разведывательные беспилотники «Орлан» получили камеру заднего вида, предназначенную для защиты аппаратов от дронов-перехватчиков. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».

На фотографии показан модуль с камерой для контроля задней полусферы аппарата, которую зачастую атакуют FPV-дроны. Российские разведывательные аппараты оснащают системами обороны, которые позволяют автоматически уклоняться от атак.

В июне появился ролик, демонстрирующий попытки перехвата российского дрона «Альбатрос-М5». Аппарат автоматически уклонился от нескольких атак.

В мае в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России рассказали, что «Орланы» способны решать задачи воздушной разведки в тактической глубине.

В марте компания ZALA сообщила, что разведывательные дроны получили специальные камеры с технологией машинного зрения, которые дают команду на уклонение при обнаружении дрона-перехватчика.