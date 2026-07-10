Немецкая компания анонсировала попытку запуска ракеты RFA ONE

RFA: Попытка запуска ракеты RFA ONE состоится не ранее 10 августа

Попытка запуска ракеты RFA ONE с площадки SaxaVord в Шотландии (Великобритания) состоится, вероятно, не ранее 10 августа. Об этом со ссылкой на компанию-оператора космодрома пишет портал European Spaceflight.

Немецкая компания Rocket Factory Augsburg (RFA) будет пытаться провести первый испытательный полет RFA ONE в течение пяти недель, начиная с 10 августа, по понедельникам, средам и пятницам, в период с 16:00 до 20:00 местного времени.

В июне RFA анонсировала планы создания многоразовой тяжелой ракеты RFA TWO.

В августе 2024 года состоялись испытания ракеты RFA ONE перед ее первым запуском с SaxaVord, которые закончились взрывом первой ступени носителя.