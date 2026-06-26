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Немецкая компания анонсировала планы создания многоразовой тяжелой ракеты

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Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom
Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom.

Немецкая компания RFA анонсировала планы создания многоразовой тяжелой ракеты

Немецкая компания Rocket Factory Augsburg (RFA) анонсировала планы создания многоразовой тяжелой ракеты RFA TWO. Об этом сообщает European Spaceflight.

В полностью многоразовом режиме носитель высотой 100 метров должен выводить на низкую околоземную орбиту 15 тонн полезной нагрузки. Сроки готовности новой ракеты в RFA не обозначили, однако ее появлению должно предшествовать введение в эксплуатацию носителя RFA ONE, который в варианте Block 1 сможет выводить до 500 килограммов, а в варианте Block 2 с многоразовой ступенью увеличенной грузоподъемности — 1500. Завершение создания RFA ONE Block 2 ожидается в 2028 году.

В феврале портал сообщил, что компания RFA рассчитывает запустить свою ракету RFA ONE из Великобритании уже в 2026 году.

В январе 2025-го издание SpaceNews сообщило, что RFA получила лицензию на ракетные запуски с территории Великобритании.

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Страны
Великобритания
Германия
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