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В США рассказали о будущем российских РД-180

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости.

ArsTechnica: У ULA остались ракеты Atlas V только для запуска кораблей Starliner

У компании United Launch Alliance (ULA) остались ракеты Atlas V, использующие российский двигатель РД-180, только для запуска пилотируемых кораблей Starliner и, по всей видимости, данные носители не могут выводить ничего другого. На это обратило внимание издание ArsTechnica.

Всего в распоряжении ULA остались шесть ракет Atlas V, которые должны обеспечить шесть запусков кораблей Starliner к Международной космической станции (МКС).

Издание отмечает, что в настоящее время НАСА сократило количество гарантированных миссий Starliner к МКС с шести до трех, в связи с чем может высвободиться три ракетных пуска. Между тем, как отмечает портал, Starliner запускается без головного обтекателя, который требуется для выведения спутников. Кроме того, Atlas V, которые должны запускать Starliner, оптимизированы для выведения полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что новый отчет генерального инспектора НАСА указал на проблемы программы пилотируемого космического корабля Starliner.

В феврале глава НАСА Джаред Айзекман нашел виновных в провале последней миссии пилотируемого космического корабля Starliner, обвинив в случившемся прежнее руководство агентства.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Atlas V
РД-180
Компании
NASA
ULA
Проекты
МКС
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